Сатанист упал в печь во время ритуала на кладбище для животных

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Мужчина в Петербурге чуть не сгорел во время ритуального жертвоприношения на местном кладбище для животных, сообщает РЕН ТВ. Во время обряда он попытался залезть в печь и получил множественные ожоги. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Пострадавший получил термические ожоги туловища и конечностей. Его поместили в ожоговую реанимацию, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ночь на 6 сентября. По предварительным данным, упавший в печь является уроженцем Екатеринбурга.

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До этого сообщалось, что российские ученые нашли в Египте могилы, в которых похоронены мальчик с 142 собаками, висельник со стрелой в груди и мужчина с головой, изрубленной саблей.