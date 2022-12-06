Саратовцев предупредили о звонках мошенников после ЧП на аэродроме Роспотребнадзор сообщил о звонках мошенников после атаки на аэродром в Энгельсе

Фото: Социальные сети

Неизвестные, выдающие себя за сотрудников Роспотребнадзора, звонят жителям Саратовской области после атаки на военный аэродром в Энгельсе и рекомендуют эвакуироваться, что является дезинформацией. Об этом предупредили в региональном управлении ведомства. Там призвали жителей черпать информацию только из официальных источников и сообщать о случая появления недостоверных данных в компетентные органы.

В адрес Управления Роспотребнадзора по Саратовской области поступили обращения от жителей Саратовской области о поступающих звонках от неизвестных лиц. В ходе разговоров неустановленное лицо, представляясь сотрудником управления Роспотребнадзора по Саратовской области, рекомендует в связи с ЧС на аэродроме Энгельс приобрести йодид калия и по возможности покинуть прилегающие к зоне ЧС районы, — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что региональное отделение не имеет отношения к данным сообщениям.

Глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов в своем Telegram-канале также сообщал о звонках неизвестных с недостоверной информацией о необходимости эвакуации, которые поступали жителям региона. Он попросил граждан не поддаваться на провокации и подчеркнул, что в настоящее время никакой опасности на территории района нет.

Рязанский и саратовский аэродромы Дягилево и Энгельс подверглись ударам реактивных беспилотников утром 5 декабря. Минобороны РФ сообщило, что в результате обстрела погибли трое военнослужащих, еще четверо пострадали. По данным российской стороны, Украина использовала для атаки БПЛА советского производства. Дроны были перехвачены средствами ПВО.

Издание The Guardian сообщило со ссылкой на западных официальных лиц, что Украина, возможно, разработала беспилотник с дальностью полета до тысячи километров, способный нанести удар по европейской части России, включая Москву.