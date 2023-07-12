Сапер рассказал о принесенных в Алешки минах ВСУ РИА Новости: наводнение принесло в Алешки мины с минных полей Украины

Фото: Alex Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наводнение, вызванное разрушением Каховской ГЭС, принесло в город Алешки на левобережной части Херсонской области много мин с минных полей на подконтрольном украинским военным правом берегу. Об этом рассказал РИА Новости российский сапер танкового полка с позывным Цент, отметивший, что все придется обезвреживать.

С других берегов, из других поселков намыло очень много всего. Соответственно, сейчас наша задача — все найти и обезвредить, — рассказал сапер.

Он отметил, что мины встречаются на каждом шагу в жилой малоэтажной застройке спускающегося к реке подтопленного района «Поселок». Однако находить мины затруднено из-за толстого слоя ила, добавил сапер. По его словам, даже двухэтажные коттеджи в регионе уходили под воду полностью. Военный рассказал, что передвигается по подтопленной части города так, чтобы не привлечь внимания противника.

Все передвижения там — максимально тихо, скрытно и спокойно, — пояснил Цент.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области нашли тела еще двух погибших в результате разрушения Каховской ГЭС и дамбы на Каховском водохранилище. Таким образом, общее количество погибших из-за паводка в Херсонской области увеличилось до 55.