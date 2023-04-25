Сапбордистка спасла тонущего ребенка в Новосибирске

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В Новосибирске сапбордистка спасла тонущего в реке Оби ребенка. Она рассказала «КП-Новосибирск», что пришла на побережье, чтобы открыть сезон плавания, и увидела в воде мальчика. Сибирячка подплыла к ребенку и поняла, что он находится без сознания — к тому моменту у него уж начинали синеть губы.

Я вдалеке что-то заметила, даже не сразу поняла что, из-за отблесков на воде. <...> Подплываю и понимаю, что это ребенок: он тонет, барахтает руками и периодически скрывается под водой. Я моментально раздеваюсь, проверяю свою страховку, соединяющую меня с сапом, и ныряю. Мальчик лет пяти-шести, тепло одетый, но уже без сознания, бледный, губы синие, — рассказывает девушка.

Сибирячка отмечает, что ей удалось закрепить ребенка на сапборде страховкой, а самой зацепиться за доску, оставшись в воде. Она уточнила, что стала нащупывать у мальчика пульс, чтобы убедиться, что он жив. Девушка забралась на доску и стала откачивать ребенка.

Начинаю его откачивать, вспоминая все уроки ОБЖ, и он открывает глаза... Я тогда в шоке уставилась на него, поняла, что он жив! Там, конечно, у мальчика случилась истерика, пришлось взять себя в руки и успокоить его, параллельно гребя против течения к берегу у того места, где я его увидела, — рассказала сапбордистка.

Там она нашла родителей пострадавшего. По словам девушки, ее разозлило то, что люди спокойно отдыхали на берегу с мангалом и алкоголем и даже не заметили, что ребенок исчез. Сибирячка выразила надежду, что для родителей мальчика это стало уроком. Она также отметила, что другие отдыхающие не обратили внимание на девушку и ребенка и не попытались помочь.

В Новосибирской области ранее спасли заблудившегося в лесу жителя деревни Шипуново. Сотрудники Минприроды обнаружили его в заказнике «Инской». К этому моменту мужчина сильно замерз и мог бы не пережить еще одну ночь.