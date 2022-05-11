Санкт-Петербургу предрекли транспортный кризис из-за отказа от маршруток

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В рамках реформы общественного транспорта власти Санкт-Петербурга приняли решение отказаться от маршрутных такси, это может привести к кризису из-за нехватки бюджета, считает доктор экономических наук, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он напомнил, что обновление подвижного состава требует больших финансовых вложений, пишет «Экономика сегодня».

Власти должны понимать особенности своего города и учитывать их в практической деятельности. С бюджетной и финансовой стороны обновление подвижного состава требует больших и единоразовых инвестиций, для которых возможностей местного бюджета и даже региональной помощи часто бывает недостаточно, — уточнил Климанов.

По его словам, в каждом городе ситуация с общественным транспортом обстоит по-разному. Поэтому в этом вопросе ответственным лицам стоит ориентироваться на предпочтения граждан, считает Климанов. Он убеждён, что замена маршруток на большие транспортные автобусы и создание выделенных линий не является хорошим решением для перегруженного города.

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что транспортная реформа в Петербурге необходима, она уже назрела. По его словам, пора заменять маршрутки, которые появились ещё в 90-х вместе с множеством ларьков.