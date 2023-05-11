Самолет аварийно сел в Норильске Самолет из Уфы аварийно сел в Норильске из-за разрушения части стойки шасси

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Самолет из Уфы совершил аварийную посадку в Норильске, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Предварительной причиной названа разрушение части стойки шасси, на место происшествия выехали следователи. Посадку самолет выполнил благополучно, пострадавших нет.

Воздушное судно Boeing - 737-800, следовавшее сообщением «Уфа-Норильск», совершило аварийную посадку в аэропорту Норильска по причине разрушения внутреннего пневматика правой основной стойки шасси, — говорится в сообщении.

Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Ранее в аэропорту Новосибирска аварийно сел самолет авиакомпании «Якутия», на борту которого находились 145 человек. Лайнер, выполнявший рейс из Якутска, запросил аварийную посадку в Новосибирске из-за рассогласования закрылок. Никто не пострадал.

6 мая пассажирский самолет, совершавший рейс из Минеральных Вод в Москву, сделал вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Уточняется, что посадка была вызвана техническими причинами, она прошла в штатном режиме.