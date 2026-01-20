Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 16:57

С бывшего депутата из Курской области взыскали баснословную сумму

С экс-депутата из Курской области Васильева взыскали более 4 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ленинский суд Курска взыскал с бывшего депутата областной думы Максима Васильева свыше 4 млрд рублей в рамках дела о хищениях при строительстве фортификаций, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Эти деньги будут в доход государства по правилу солидарной ответственности.

Суд <...> взыскал с Васильева Максима Сергеевича в порядке солидарной ответственности денежные средства в размере 4 101 653 592 руб., <...> обратив их в доход Российской Федерации, — говорится в материале.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что супруга осужденного экс-депутата Светлана Васильева добровольно сложила полномочия депутата городского собрания. Он охарактеризовал этот поступок как «единственно верный выбор». По словам главы региона, она предпринимала попытки «прикрыть от закона» своего мужа.

Кроме того, он назвал приговор экс-депутату справедливым. Речь идет о решении суда, который приговорил бывшего парламентария к 5,5 года тюрьмы за хищение бюджетных денег. Глава региона подчеркнул, что каждый человек совершает свой выбор и ответственности за противоправные действия избежать не удастся.

