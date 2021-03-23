Рязанской экс-чиновнице дали восемь лет за взятки с квартир для детей-сирот

https://static.news.ru/photo/2cb09170-8bbc-11eb-b98a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-служащая администрации Кораблинского района Рязанской области признана виновной в получении взяток с приобретённых квартир для детей-сирот. Суд назначил ей восемь лет и два месяца колонии общего режима, рассказали в СУ СК РФ по региону.

По данным оперативников, в 2018-м фигурантка, являясь главой управления по экономическому развитию и торговле администрации Кораблинского района, способствовала продажам жилья во время аукционов, организованных для покупки администрацией недвижимости для детей-сирот.

После подписания договоров контрактов и перечисления продавцам бюджетных средств гражданка получала от них незаконное вознаграждение, общая сумма которого составила 539 тысяч рублей. Кроме того, следствие установило факт покушения на получение взятки в размере 208 тысяч рублей, говорится на официальном сайте регионального СУ СК РФ.

Она (экс-чиновница. — NEWS.ru) признана виновной в совершении шести коррупционных преступлений: покушение на получение взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б», п. «в» ч. 5 ст. 290) и получение взяток в значительном и крупном размерах (ч. 2, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Приговором суда виновной назначено наказание в виде восьми лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осуждённая лишена права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок шесть лет, — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил. Его могут обжаловать. В СК добавили, что в ходе расследования фигурантка пыталась помешать объективному изучению материалов дела, вину свою не признала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обвиняемый в получении взяток губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает себя патриотом. Он также напомнил, что во время работы к нему не было никаких претензий. Как рассказал Белозерцев членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. Кроме того, по его словам, он намеревался вернуть подаренные другим фигурантом уголовного дела элитные часы, но не успел.

При обыске по месту жительства чиновника правоохранители обнаружили запасы наличности на сумму около полумиллиарда рублей, а также коллекцию дорогих часов и другие предметы роскоши.