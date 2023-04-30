ВС России поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Херсона Рулев: российские войска поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Херсона

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

Российские военные группировки «Днепр» атаковали и уничтожили командно-наблюдательный пункт, пункт управления беспилотниками, а также склад боеприпасов и техники украинских военных в районе Херсона, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Алексея Рулева. По его словам, потери противника составили до 30 человек, а также более десяти боевых бронированных машин и автомобилей.

Артиллерийскими подразделениями группировки «Днепр» нанесено огневое поражение по командно-наблюдательному пункту и пункту управления беспилотными летательными аппаратами 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, а также складу хранения боеприпасов и техники в районе города Херсон, — заявил Рулев.

Кроме того, российские военные уничтожили два минометных расчета ВСУ в районе населенных пунктов Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка. Средства противовоздушной обороны группировки подавили два ударных беспилотника.

Ранее в районе Артемовска российские войска уничтожили группу солдат ВСУ, которые были одеты в костюмы химической защиты. Отмечается, что украинские военные занимались установкой контейнеров с неизвестным веществом. Обнаружить их также удалось благодаря использованию беспилотника. В сообщении не уточняется характер неизвестного вещества, которое было найдено в контейнерах, и его возможное предназначение.