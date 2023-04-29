Группу ВСУ в костюмах химзащиты ликвидировали в Артемовске «РВ»: ВС РФ уничтожили группу ВСУ в химзащите с неизвестными контейнерами под Артемовском

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в районе Артемовска российские войска уничтожили группу солдат ВСУ, которые были одеты в костюмы химической защиты. Отмечается, что украинские военные занимались установкой контейнеров с неизвестным веществом.

Обнаружить их удалось благодаря использованию беспилотника. В сообщении не уточняется характер неизвестного вещества, которое было найдено в контейнерах, и его возможное предназначение. Минобороны данную информацию не комментировало.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные попытались применить химическое оружие против российских бойцов, задействовав для этого беспилотник. Он рассказал, что в результате атаки пострадал один военнослужащий, получивший химический ожог.

Ранее военный эксперт, полковник Сергей Хатылев предупредил, что ВСУ готовы использовать химическое оружие из-за собственного бессилия. Он отметил, что Киев действует под прикрытием США, ища любые альтернативы противостоять российской армии, которая активно уничтожает поставляемое Украине вооружение.

В начале февраля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ применяют химическое оружие под Артемовском и Угледаром. По его словам, это вызывало недомогание у российских военнослужащих.