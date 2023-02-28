Полковник предупредил о готовности ВСУ использовать химическое оружие Полковник Хатылев предупредил о готовности ВСУ использовать химическое оружие

Фото: МО РФ

ВСУ готовы использовать химическое оружие в ходе специальной военной операции на Украине из-за собственного бессилия, предупредил полковник Сергей Хатылев. Комментируя ситуацию «Народным Новостям», военный эксперт отметил, что Киев действует под прикрытием американцев, ища любые альтернативы противостоять российской армии, которая активно уничтожает поставляемое Украине вооружение.

Есть договоренности, есть документы, которые запрещают применять химическое оружие. Тем не менее украинцы их нарушают. Естественно, с подачи и с прикрытия Соединенных Штатов Америки. А почему? От бессилия. Почему идет разговор и о ядерном оружии? Потому что обычными средствами вооружения не получается, — пояснил эксперт.

По словам Хатылева, США и Запад поставили перед собой цель раздробить и уничтожить Россию. Сейчас это делается руками Украины всеми возможными способами. Военный эксперт считает, что Вашингтону удалось обойти закрепленные договоренности об ограничении вооружения, американские лаборатории и военные базы вблизи России продолжают активно работать. Он призвал ВС РФ готовится к любому развитию событий и учитывать то, какими методами Запад и США пытаются достичь своих целей.

Надо быть готовыми ко всему. Бороться с ними надо их методами. Если мы их не сметем, значит, нас сметут. Мы свое химическое оружие уничтожили практически по договоренности, а американцы сложили на склад. Мы уничтожили свои ядерные ракеты и то количество боеприпасов, которое было прописано. А американцы не уничтожили, — заявил Хатылев.

Он также отметил, что население западных стран начинает осознавать, чем обернется действие их властей. В связи с этим они начали выходить на протесты против поставок оружия ВСУ. Военный эксперт подчеркнул, что жители Европы приходят к пониманию, что может наступить «точка невозврата».

Ранее стало известно, что американская военная техника перевозила опасные химические вещества к линии соприкосновения на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.