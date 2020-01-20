Глава республики Крым Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписали документы об утверждении границы между субъектами РФ.
Состоялось утверждение координатной границы между Крымом и Севастополем. С Сергеем Валерьевичем мы документы подписали в Москве, — цитирует «Интерфакс» Развожаева.
Документы должны будут пройти согласование в парламентах двух регионов. Отмечается, что границы уже были установлены ранее в 2014 году.
Они незыблемы, но координатное описание позволяет в юридическом плане двигаться с решением вопроса по генеральному плану, — добавил депутат.
Как писал NEWS.ru ранее, власти Крыма приняли решение отправить в 2020 году в Сирию около 250 тысяч тонн зерна. Также через крымский порт будут транспортировать стройматериалы, строительное оборудование, изделия из металла, химию и удобрения.
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