https://static.news.ru/photo/6629c66c-3b84-11ea-a6ed-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: rk.gov.ru

Глава республики Крым Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписали документы об утверждении границы между субъектами РФ.

Состоялось утверждение координатной границы между Крымом и Севастополем. С Сергеем Валерьевичем мы документы подписали в Москве, — цитирует «Интерфакс» Развожаева.

Документы должны будут пройти согласование в парламентах двух регионов. Отмечается, что границы уже были установлены ранее в 2014 году.

Они незыблемы, но координатное описание позволяет в юридическом плане двигаться с решением вопроса по генеральному плану, — добавил депутат.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Крыма приняли решение отправить в 2020 году в Сирию около 250 тысяч тонн зерна. Также через крымский порт будут транспортировать стройматериалы, строительное оборудование, изделия из металла, химию и удобрения.