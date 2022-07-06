Ростовские строители сделали многодетной матери бесплатный ремонт

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Ростовские строители сделали бесплатный ремонт в доме многодетной матери с ребёнком-инвалидом, сообщает «КП-Ростов-на-Дону». Они помогли в рамках проекта «Добрый строитель», созданного полтора года назад. По словам создателя проекта Романа Бондаря, помочь женщине решили, так как её ситуация была хуже, чем у других.

Мы выбрали ту заявку, где ситуация была наиболее критичной. В семье Марии из Батайска трое детей. Один из них — ребёнок-инвалид. В их доме совсем не было условий в плане ванны и туалета. Помещение буквально разваливалось, — сказал мастер.

Строители отремонтировали две комнаты в строении и пристройку, им пришлось демонтировать крышу, несущие балки и перекрытия, а также чистить стены от старой штукатурки, из труб спустили техническую воду. Мастера заменили проводку, подняли потолок и поменяли пол.

Стоимость работ строители не считали: материалы они покупали сами, штукатурку, стяжку и плитку подарили производители, ещё около 250 тысяч рублей собрали волонтёры.

Бондарь также сообщил, что после его проекта в России появились уже три-четыре аналогичных.

Ранее российским стройкам предрекли «нарастающие валом» проблемы из-за санкций. Российские производители заявили, что выпуск половины всех видов основных стройматериалов на 70–100% зависит от оборудования из Европы и США. Если не найти им замену, то через пять лет рынок может столкнуться с дефицитом.