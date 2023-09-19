Ростовчанам объяснили причину громких звуков в регионе Минрег: громкие звуки в Ростовской области вызваны плановыми учениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной громких звуков в Ростовской области стали военные учения, которые проводятся на одном из полигонов на территории региона, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций, передает ТАСС. Ранее о громких звуках и следах в небе над Таганрогом сообщили пользователи Сети и местные СМИ.

Плановые учения на полигоне Министерства обороны Российской Федерации, — сказали в ведомстве.

7 сентября средства противовоздушной обороны сбили над Ростовом-на-Дону два беспилотных летательных аппарата. Как заявил ростовский губернатор Василий Голубев, в результате украинского нападения пострадал один человек. Он также добавил, что в результате падения обломков беспилотников оказались повреждены несколько автомобилей. Правоохранители проводят следственные действия. Накануне в Ростове-на-Дону в районе Пушкинской улицы произошел взрыв, после чего начался пожар. По некоторым данным, это случилось рядом со штабом ЮВО. Также сообщалось, что в результате происшествия загорелся автомобиль. Других данных не поступало.