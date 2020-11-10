Ростехнадзор назвал причину аварии на ТЭЦ в Норильске

https://static.news.ru/photo/969b7d8a-236a-11eb-ab67-fa163e074e61_660.jpg Ликвидация последствий аварии Фото: nornickel.ru

Разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошёл из-за нарушений при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара. К такому выводу пришли специалисты Ростехнадзора в результате расследования причин аварии, из-за которой в почву и водоёмы попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Согласно предварительным выводам, авария стала следствием взаимосвязанных технических и организационных нарушений, допущенных как на этапе строительства резервуара, так и при его эксплуатации, — говорится в сообщении Ростехнадзора.

Инженерно-геологические исследования грунта в зоне обрушения выявили упущения в проектировании и недостатки при строительстве свайного основания резервуара. Часть свай не опиралась на скальный грунт, что и привело к неравномерному распределению нагрузки. При этом признаки деградации вечной мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории обнаружены не были.

В 2015 году резервуар был выведен в ремонт и госнадзор за ним приостановили. Однако в 2019-м его ввели в эксплуатацию, не уведомив об этом контролирующие органы. Производственный контроль на предприятии был организован на недостаточном уровне, техническое освидетельствование фундамента и геотехническое наблюдение не осуществлялось, не обеспечивался комплекс операций по поддержанию работоспособного и исправного состояния сооружений.

После капремонта при гидравлическом испытании были допущены просчёты, в результате которых почти половина всех свай основания резервуара получили повышенные нагрузки. Комиссия также обнаружила недостатки в работе экспертной организации, работавшей с резервуаром и выдавшей разрешение о его применении до сентября 2022 года.

Как писал NEWS.ru, суммарный штраф для «Норникеля» за ЧП с разливом топлива в Норильске составил несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тыс. тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой не согласились в «Норникеле». Представители компании заявили, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей.

В свою очередь в Росрыболовстве отметили, что авария на ТЭЦ в Норильске нанесла водным биологическим ресурсам ущерб, в материальном выражении равный 3,5 млрд рублей, однако главная претензия ведомства не связана с деньгами. Виновники ЧП должны заняться восстановлением запасов рыбы.