Штраф «Норникелю» за разлив топлива составил несколько сотен тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/4550d406-1222-11eb-8ef3-fa163e074e61_660.jpg Фото: nornickel.ru

Суммарный штраф для «Норникеля» за ЧП с разливом топлива в Норильске составил несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Как рассказала Родионова в телепрограмме «Познер», акционерам компании штрафы не принесут проблем, поскольку они существенно ниже годовых дивидендов.

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тыс. тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой не согласились в «Норникеле». Представители компании заявили, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей.

В свою очередь в Росрыболовстве отметили, что авария на ТЭЦ в Норильске нанесла водным биологическим ресурсам ущерб, в материальном выражении равный 3,5 млрд рублей, однако главная претензия ведомства не связана с деньгами. Виновники ЧП должны заняться восстановлением запасов рыбы, писал NEWS.ru.