В Росрыболовстве оценили нанесённый аварией в Норильске ущерб биоресурсам

https://static.news.ru/photo/002c31d2-ff2f-11ea-bc85-fa163e074e61_660.jpg Фото: nornickel.ru

Росрыболовство считает, что авария на ТЭЦ в Норильске нанесла водным биологическим ресурсам ущерб, в материальном выражении равный 3,5 млрд рублей, однако главная претензия ведомства не связана с деньгами. Виновники ЧП должны заняться восстановлением запасов рыбы.

Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков после заседания коллегии ведомства, передаёт РИА Новости. По его словам, восстановление запасов предусмотрено в методике оценки ущерба.

С точки зрения Росрыболовства и его методики, у нас будет штраф <...> в размере 3,5 млрд рублей. Но что для нас самое важное — это восстановление непосредственно ресурсов. Методика Росрыболовства предусматривает требования к нарушителю именно с точки зрения восстановления запасов. Это выражается в денежном эквиваленте, но претензия наша не денежная, — подчеркнул Шестаков.

Чиновник сообщил, что виновнику аварии надо будет выпустить в водоёмы порядка 9 тысяч тонн мальков. Для этого нужно построить три завода: хариусовый, сиговый и осетровый. При условии выпуска указанного количества мальков запасы биоресурсов восстановятся за 18 лет.

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тыс. тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой не согласились в «Норникеле». Представители компании заявили, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, «Норникель» представил план рекультивации земель, пострадавших от экологической катастрофы.