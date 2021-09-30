Россиянка разговаривала и рисовала во время операции на мозге

Нейрохирурги в Тюменской области вылечили от эпилепсии 16-летнюю Тамару Айшханову из Улан-Удэ. Она была в сознании во время операции на мозге, разговаривала с медиками и рисовала — так врачи следили за возможными изменениями моторики. Об этом сообщает «МК в Бурятии».

Специалисты удалили опухоль с помощью экзоскопа через небольшие разрезы.

Такие случаи, когда человек выполняет какие-то действия во время операции, — большая редкость в мировой хирургической практике, — сказал главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов.

Тамара страдала от эпилепсии с двух лет, иногда у неё было до 10 приступов в сутки. Мать девочки рассказала, что обращалась в несколько клиник, прежде чем ребёнка согласились обследовать и прооперировать в тюменском центре.

Тамару уже выписали из больницы. Она быстро восстанавливается и скоро вместе с мамой вернётся в Улан-Удэ.

Ранее стало известно, что в России возник дефицит препарата от эпилепсии «Суксилеп». По данным благотворительных фондов, его перестали получать десятки семей.