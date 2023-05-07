«Перестал меня узнавать»: мужа россиянки избили до комы и инвалидности Kras Mash: полицейские в Солнечном год не могут задержать мужчину за избиение до комы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Солнечном Красноярского края молодая мать год не может добиться задержания мужчины, избившего ее мужа до комы, сообщил Telegram-канал Kras Mash. Женщина рассказала, что ее супруг обознался в парке, а на него после этого напали толпой.

Его запинали просто до комы. Он находился 10 дней в коме. Муж перестал меня узнавать. После первой операции прошли месяц и неделя, и он перестал меня узнавать. Он был дезориентирован, он пять минут со мной разговаривал как с женой, потом говорил: «Я вас не знаю. Возможно, вы подруга моей жены», — рассказала женщина.

Россиянка сообщила, что мужу поставили третью группу инвалидности и заново научили ходить. Полицейские установили 11 участников потасовки, но все они указывают на Евгения Т., который нанес сильнейшее увечье. Прошел год, он до сих пор в розыске, хотя его неоднократно замечали в Солнечном. Жена неоднократно звонила в полицию и просила его задержать, и каждый раз ей отвечали, что «работают».

По данным Kras Mash, девушка постоянно получает угрозы в свой адрес. Она призналась, что боится за свою жизнь.

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