Россиянина задержали за попытку уехать воевать за Украину В Белгородской области ФСБ задержала мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ

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Сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали жителя региона, планировавшего выехать на Украину и воевать против российских войск, передает ТАСС. По данным правоохранителей, мужчина пытался связаться с кураторами запрещенного в России вооруженного формирования, предварительно заполнив анкету для вступления в его ряды.

Житель Ракитянского района Белгородской области 1995 г. р. намеревался незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации с целью перехода на сторону ВСУ и участия в боевых действиях в составе запрещенного в России вооруженного формирования, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ предупредили о недопустимости государственной измены жителя Хакасии, намеревавшегося отправиться на Украину. В ведомстве пояснили, что мужчина собирался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Для этого мужчина планировал сначала вступить в ряды российской армии или примкнуть к частной военной компании, а затем перейти на сторону Украины.

В конце июля силовики задержали жителя Брянской области, планировавшего присоединиться к ВСУ. На него завели дело по статье о приготовлении к участию в вооруженном формировании с целью нанесения ущерба безопасности России.