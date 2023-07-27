ФСБ задержала собиравшегося воевать за Украину россиянина В Брянской области ФСБ задержала россиянина, который готовился воевать за Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с полицейскими задержали россиянина, планировавшего выехать на Украину и воевать против российских войск, передает ТАСС. Возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального УМВД выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ, — говорится в сообщении.

Ранее в Ростове-на-Дону по обвинению в государственной измене был задержан конструктор одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о госизмене в форме шпионажа. Инженеру грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

В середине мая ФСБ раскрыла 25-летнюю украинскую шпионку, которая передавала информацию о российских военных объектах и технике группировки «Восток». Женщину арестовали, на нее заведено дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ).