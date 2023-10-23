ФСБ предостерегла россиянина от госизмены ФСБ предостерегла от госизмены жителя Хакасии, собиравшегося вступить в ряды ВСУ

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Сотрудники ФСБ предупредили о недопустимости государственной измены жителя Хакасии, намеревавшегося отправиться на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. Там пояснили, что мужчина собирался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

В Хакасии УФСБ жителю Абакана объявлено предостережение о недопустимости совершения государственной измены, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В ФСБ уточнили, что 40-летний житель города Абакана в начале текущего года установил контакт с украинскими государственными и националистическими организациями. В ходе переписки он выражал желание стать военнослужащим ВСУ. Для этого мужчина планировал сначала вступить в ряды российской армии или примкнуть к частной военной компании, а затем перейти на сторону Украины.

Силовики предупредили россиянина о том, что ему грозит уголовная ответственность по статье 275 УК РФ, если он не оставит своих намерений. Максимальным наказанием за совершение госизмены является пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что жителя Владивостока задержали по подозрению в госизмене в пользу Украины. По данным ФСБ, он сам предложил представителям украинской разведки свои услуги, осознавая, что это может нанести ущерб безопасности России. По заданию кураторов из Киева он собирал и передавал сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморского края. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он помещен под арест.