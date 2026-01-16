Россиянина наказали за гибель двухмесячного сына во сне Жителя Свердловской области приговорили к исправительным работам за смерть сына

Житель Шалинского района Свердловской области приговорен к исправительным работам за причинение смерти по неосторожности своему двухмесячному сыну, сообщает пресс-служба судов региона. Инцидент произошел в июле 2025 года. Младенец задохнулся во сне, уткнувшись лицом в постель после того, как отец уложил его на подушку и уснул рядом.

Во время сна младенец опрокинулся и уткнулся лицом в постель, перекрыв дыхательные пути. В результате ребенок задохнулся, — говорится в сообщении.

Шалинский районный суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе наличие на иждивении подсудимого двоих малолетних детей, и назначил полгода исправительных работ с удержанием 5% зарплаты. Ходатайство матери погибшего о прекращении дела в связи с примирением суд отклонил, пояснив, что примирение не устраняет вред, нанесенный самому ребенку как основному объекту преступления.

Ранее в Норильске следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении органов профилактики, после того, как пятимесячный младенец умер от голода. Еще в октябре 2025 года в органы опеки поступил сигнал из школы о том, что мать четверых детей не справляется со своими обязанностями.