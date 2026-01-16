Россиянина будут судить за угрозы полиции арбалетом, бензопилой и топором В Саратовской области мужчину ждет суд за угрозы полиции бензопилой и арбалетом

Житель Саратовской области предстанет перед судом за угрозы применения насилия в отношении полицейских с использованием арбалета, бензопилы и топора, сообщила региональная прокуратура. По данным ведомства, инцидент произошел 14 и 15 октября 2025 года в поселке Юбилейный.

Прокуратура Екатериновского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — говорится в сообщении.

Когда сотрудники полиции прибыли по вызову, 28-летний мужчина вышел к ним с заряженным арбалетом, направляя его на правоохранителей. Затем он завел бензопилу и, удерживая ее в руках, продолжил угрожать стражам порядка, после чего те были вынуждены отступить.

На следующий день, когда один из полицейских вернулся для проведения обыска, хозяин дома в состоянии алкогольного опьянения встретил его с топором, вновь высказав угрозы. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

