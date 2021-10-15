Россияне смогут воспользоваться «Тройкой» в Сосновом бору
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:26, 15 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Транспортной картой «Тройка» можно будет воспользоваться в Сосновом бору Ленинградской области. Соглашение об этом уже подписали РНИЦ по Ленинградской области, ООО «Датапакс» и ООО «СберТройка», передаёт «Москва 24».
Новый сервис позволит пассажирам быстро, удобно и безопасно оплачивать проезд с помощью бесконтактных карт, объединив поездки как внутри региона, так и за его пределами, и предоставит множество возможностей, которые уже используются в других регионах присутствия билетной системы на базе карты «Тройка», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он добавил, что «Тройку» планируют ввести в обращении по всей Ленинградской области. При этом уже в октябре пассажиры смогут оплатить проезд в общественном транспорте банковскими картами, «Тройкой» и льготными проездными в Сосновом бору.
Ранее стало известно, что москвичи смогут оплачивать проезд в метро с помощью системы распознавания лиц Face Pay. Для этого надо подключить функцию в приложении «Моё Метро» при помощи карты «Тройка», банковской карты и собственной фотографии.