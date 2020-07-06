Россияне рассказали о наиболее привлекательных для туризма регионах РФ

https://static.news.ru/photo/36f27712-c000-11ea-b6d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: stafichukanatoly /pixabay.com

Жители России рассказали, куда больше всего мечтают поехать, путешествуя внутри страны.

Портал «Стопкоронавирус.рф» провёл исследование и выяснил, какие регионы России наиболее привлекательны для путешествия среди россиян.

Опрос проходил в социальной сети «ВКонтакте» и на канале в мессенджере Telegram.

Респонденты группы в социальной сети «ВКонтакте» чаще всего выбирали Алтай (24%), Санкт-Петербург (23%) и Чёрное море (23%). Опрошенные в Telegram предпочли Алтай (36%), Камчатку (35%) и Карелию (28%).

Кроме того, россияне высказали желание посетить Москву, Магадан, Якутию, Северный Кавказ и другие регионы России.

Отмечается, что в опросе приняли участие более 4,5 тысячи пользователей «ВКонтакте» и 11,2 тысячи участников канала в Telegram.

Ранее NEWS.ru писал, что французы выбрали самую любимую деревню страны. Лидером опроса стал маленький населённый пункт — коммуна Унспак. Путешественники отмечают не только интересный стиль Унспака, но и дружелюбных местных жителей, а также гордый эльзасский дух коммуны.