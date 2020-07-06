Россияне рассказали о наиболее привлекательных для туризма регионах РФ

Жители России рассказали, куда больше всего мечтают поехать, путешествуя внутри страны.
Портал «Стопкоронавирус.рф» провёл исследование и выяснил, какие регионы России наиболее привлекательны для путешествия среди россиян.
Опрос проходил в социальной сети «ВКонтакте» и на канале в мессенджере Telegram.
Респонденты группы в социальной сети «ВКонтакте» чаще всего выбирали Алтай (24%), Санкт-Петербург (23%) и Чёрное море (23%). Опрошенные в Telegram предпочли Алтай (36%), Камчатку (35%) и Карелию (28%).
Кроме того, россияне высказали желание посетить Москву, Магадан, Якутию, Северный Кавказ и другие регионы России.
Отмечается, что в опросе приняли участие более 4,5 тысячи пользователей «ВКонтакте» и 11,2 тысячи участников канала в Telegram.
Ранее NEWS.ru писал, что французы выбрали самую любимую деревню страны. Лидером опроса стал маленький населённый пункт — коммуна Унспак. Путешественники отмечают не только интересный стиль Унспака, но и дружелюбных местных жителей, а также гордый эльзасский дух коммуны.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен