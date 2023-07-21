Россияне обратились к врачам после поездки по сухопутному пути в Крым Минздрав: 80 россиянам была оказана медпомощь после поездки в Крым по сухопутному пути

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Около 80 россиян обратились к медикам после поездки в Крым по сухопутному коридору, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. В ведомстве подчеркнули, что среди обратившихся было 10 детей. Трое человек, включая одного ребенка, были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Всем остальным помощь была оказана на месте.

По оперативным данным, с 17:00 17 июля по 8:00 21 июля к медикам обратились 80 человек, среди них десять детей. В состоянии средней степени тяжести госпитализированы два взрослых и один ребенок, остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно, госпитализация им не потребовалась, — говорится в сообщении Минздрава.

По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в местах повышенного скопления автомобилей (пункты пропуска, паромная переправа) дежурят бригады скорой помощи.

Накануне оперштаб Крыма сообщил о закрытии Крымского моста. В республике вечером 20 июля прозвучала воздушная тревога. Всех попросили покинуть мост. По данным Telegram-канала Baza, объявление тревоги могло быть связано с проводимыми в Черном море учениями. В ночь на 21 июля движение авто на Крымском мосту было восстановлено.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что днем 20 июля три беспилотника самолетного типа попытались атаковать военный аэродром в Крыму. По информации канала, российским силам удалось предотвратить удары, пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.