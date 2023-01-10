Россиянам рассказали, как быстро согреться на морозе Минспорта: согреться на морозе поможет упражнение «Джампинг Джек»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы согреться на морозе, следует напрячься и съежиться — если долго сжимать мышцы и потом медленно их расслаблять, станет теплее, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на Минспорта Новосибирской области. Можно также крутить ступнями и перекатываться с пятки на носок, чтобы улучшить циркуляцию крови в ногах. Помимо того, согреться может помочь упражнение «Джампинг Джек», добавили в ведомстве.

Если уже совсем замерзли и не стесняетесь выполнять упражнения в людном месте, то отлично согревает упражнение «Джампинг Джек». На счет «раз» — ноги в стороны, руками хлопок над головой, на счет «два» — ноги вместе, руки опускаем вдоль туловища, — сообщили в Минспорта.

Чтобы согреться на ходу, следует быстро идти, но дышать при этом медленно и неглубоко, рассказали в ведомстве. Так организму будет легче приспособиться к холоду. Также может помочь дыхание с глубокими вдохами через нос с короткими выдохами через рот, добавили в Минспорта.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что при обморожении, которое можно определить по онемению, жжению и покраснению тканей, следует немедленно уйти с холода в тепло, снять холодную одежду и постепенно согреть пораженные участки тела в слегка теплой воде. Ее температура не должна превышать 36 градусов, уточнили в ведомстве. В случае, если кожа твердеет и покрывается волдырями, следует немедленно обращаться к врачу. Если этого не происходит, можно сделать поверхностный массаж пораженной области, который поможет работе кровеносных сосудов, а также на 15-20 часов наложить на нее теплоизоляционную повязку.