Россия перешла в Запорожской области в активную оборону Рогов: войска России в Запорожской области перешли в активную оборону

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Российской Федерации перешли к активным действиям на линиях фронта в Запорожской области, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя общественного движения Запорожья «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. Он уточнил, что армия РФ усилила оборону и одновременно осуществляет контрнаступление.

Наши войска перешли в активную оборону. То есть не только качественно обороняются, но и контратакуют, с минимальными рисками для личного состава. Людьми никто не рискует, чего не скажешь о нашем противнике, который бросает волнами на убой все новые сил, — отметил Рогов.

Украинское военное наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, причем основное направление атаки украинских вооруженных сил сосредоточено в Запорожской области. Киев использует бригады, подготовленные при поддержке НАТО и оснащенные западной военной техникой, включая танки Leopard.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что конфликт между Киевом и Москвой не закончится до тех пор, пока украинские власти не установят контроль над Крымом. По его словам, любой сценарий мирного урегулирования, который не предусматривает возвращение полуострова, не будет расцениваться Украиной как победа.