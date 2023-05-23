Россия ответила огнем на вылазку диверсантов: новости СВО на утро 23 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: РИА Новости

Правовой режим контртеррористической операции введен в Белгородской области после нападения группы украинских диверсантов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что в рамках КТО будет проводиться усиленный режим контроля в области. У физлиц будут проверять документы, опасные производства могут приостановить.

По данным Telegram-канала SHOT, 39 украинских диверсантов были убиты в результате боев в Белгородской области, несколько человек были взяты в плен. Минобороны России и местные власти не подтверждали данные сведения. Канал также пишет, что диверсантов оттеснили с позиций, которые они временно заняли.

В результате проникновения украинских диверсантов на территорию Белгородской области пострадали восемь человек, сообщил Гладков. По его словам, погибших нет. Большая часть жителей приграничных районов Белгородской области, куда зашли диверсанты, покинули свои дома и эвакуировались в безопасные места.

Один из украинских диверсантов, вторгшихся в Белгородскую область, раньше жил в ЛНР и служил в российской армии. В представителе диверсионной группы опознали 41-летнего Алексея Д. Мужчина появился в обращении легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Отмечается, что с 2014 мужчина жил в Первомайске, который с 2014 года находится под контролем ЛНР.

Фото: МО Украины

Вечером 22 мая воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Тревога также сработала на территориях Донецкой и Запорожской областей, находящихся под контролем Киева. Уточняется, что в Харьковской области гремят взрывы.

Незадолго до этого глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил об ударах по региону. Он призвал жителей не покидать укрытия.

Украинские военные обстреляли село Соловьевка Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки был полностью уничтожен один жилой дом, а также частично повреждена хозпостройка. Пострадавших нет.

МВД РФ объявило в розыск националиста Алексея Левкина, который в составе украинской диверсионной группы зашел на территорию Грайворонского округа Белгородской области. При этом в базе не указана статья УК РФ, по которой разыскивается Левкин.

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон «четко донес» до Киева мысль о том, что США не поощряют ударов по целям на территории России. Так представитель дипведомства прокомментировал диверсионную атаку на Белгородскую область, в которой, по заявлению ГРУ Минобороны Украины, участвовали россияне — сторонники ВСУ.

Фото: МО Украины

После Артемовска российским военным предстоит взять Марьинку и Авдеевку, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. Он рассказал, что украинские диверсионно-разведывательные группы пытаются нащупать слабые места ВС РФ на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 815 км. По его словам, чтобы упредить возможности противника поставить новые резервы, новую боевую технику и боеприпасы в район Артемовска, сейчас российские военные наносят удары по противнику в тактической глубине, используя в том числе ударные беспилотники, а также артиллерию и авиацию.

В ходе СВО был ликвидирован Богдан Ходаковский. В прошлом он был чемпионом-легкоатлетом, в последнее время воевал в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщается, что Ходаковского уничтожили в районе Артемовска. По данным канала, Богдан Ходаковский, ранее являвшийся членом киевской сборной по легкой атлетике и специализировавшийся в прыжках с шестом, присоединился к ВСУ и служил в качестве снайпера. Погиб он 15 мая в районе «Бахмутской мясорубки».

Обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман заявил, что военная помощь Украине со стороны западных стран находится под угрозой, а саммит «Большой семерки» в японской Хиросиме может стать высшей точкой поддержки Киева. Журналист пояснил, что западные страны не смогут и дальше оказывать поддержку Киеву в случае провала контрнаступления. Он указал на нарастающее недовольство в США и Европе из-за дефицита боеприпасов, которые поставляются Украине.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

За последние 24 часа украинские войска 16 раз обстреляли территорию ДНР. При этом было выпущено 88 различных боеприпасов. В результате обстрелов под огнем оказались районы четырех населенных пунктов: Горловка, Каштановое, Донецк и Урожайное. За прошедшие сутки также поступила информация о гибели одного мирного жителя в Каштановом и о ранении двух мирных жителей в Урожайном, в том числе ребенка.

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