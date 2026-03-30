Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 11:46

Контрактник оказался в суде после затянувшегося отпуска

Российский военный получил шесть лет колонии, уклонившись от службы на год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Контрактник, почти год не возвращавшийся на службу из отпуска, осужден на шесть лет колонии строгого режима за уклонение от военной службы, сообщили в пресс-службе Абаканского военного гарнизонного суда. Ему предъявили обвинение по статье «Дезертирство в период мобилизации».

В сообщении говорится, что 28 марта 2025 года военнослужащий не явился в пункт временной дислокации своей части после отпуска. Он остался жить в поселке Каа-Хем в Тыве, где проводил время по своему усмотрению и не исполнял воинские обязанности. 9 января 2026 года его задержали сотрудники военной комендатуры.

Указанные действия военнослужащего суд квалифицировал по ч. 3 ст. 338 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Ранее в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил 24-летнего жителя Ставрополя к 20 годам лишения свободы по делам о государственной измене и участии в террористической организации. По данным полиции, молодой человек, работая в кофейне, неоднократно пытался отравить бойцов ВС РФ.

военные
суды
приговоры
отпуска
служба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.