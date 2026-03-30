Контрактник оказался в суде после затянувшегося отпуска

Контрактник, почти год не возвращавшийся на службу из отпуска, осужден на шесть лет колонии строгого режима за уклонение от военной службы, сообщили в пресс-службе Абаканского военного гарнизонного суда. Ему предъявили обвинение по статье «Дезертирство в период мобилизации».
В сообщении говорится, что 28 марта 2025 года военнослужащий не явился в пункт временной дислокации своей части после отпуска. Он остался жить в поселке Каа-Хем в Тыве, где проводил время по своему усмотрению и не исполнял воинские обязанности. 9 января 2026 года его задержали сотрудники военной комендатуры.
Указанные действия военнослужащего суд квалифицировал по ч. 3 ст. 338 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.
Ранее в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил 24-летнего жителя Ставрополя к 20 годам лишения свободы по делам о государственной измене и участии в террористической организации. По данным полиции, молодой человек, работая в кофейне, неоднократно пытался отравить бойцов ВС РФ.