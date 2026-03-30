Контрактник оказался в суде после затянувшегося отпуска Российский военный получил шесть лет колонии, уклонившись от службы на год

Контрактник, почти год не возвращавшийся на службу из отпуска, осужден на шесть лет колонии строгого режима за уклонение от военной службы, сообщили в пресс-службе Абаканского военного гарнизонного суда. Ему предъявили обвинение по статье «Дезертирство в период мобилизации».

В сообщении говорится, что 28 марта 2025 года военнослужащий не явился в пункт временной дислокации своей части после отпуска. Он остался жить в поселке Каа-Хем в Тыве, где проводил время по своему усмотрению и не исполнял воинские обязанности. 9 января 2026 года его задержали сотрудники военной комендатуры.

Указанные действия военнослужащего суд квалифицировал по ч. 3 ст. 338 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Ранее в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил 24-летнего жителя Ставрополя к 20 годам лишения свободы по делам о государственной измене и участии в террористической организации. По данным полиции, молодой человек, работая в кофейне, неоднократно пытался отравить бойцов ВС РФ.