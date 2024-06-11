Российский БПЛА уничтожил дорогостоящий американский БТР в зоне СВО «Стратим»: БПЛА «Русак» уничтожил американский БТР стоимостью $1 млн в зоне СВО

Фото: МО РФ

Разведывательно-ударный дрон «Русак» ВС России уничтожил в зоне украинского конфликта американский БТР Stryker, рассказал РИА Новости представитель компании «Стратим». По его словам, стоимость бронетранспортера в тысячу раз превосходит цену беспилотника. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Об эффективности применения наших беспилотников говорит соотношение цен на дроны и технику противника, которую они уничтожают. Так, БПЛА «Русак», который стоит примерно тысячу долларов, уничтожил в зоне СВО бронетранспортер Stryker — это дорогая американская машина стоимостью миллион долларов США, — отметил собеседник издания.

Ранее Telegram-канал «Mash на Донбассе» опубликовал видео, на котором боец «Отряда викингов» с позывным Манул на Запорожском направлении уничтожает сразу четыре бронемашины американского производства Bradley. По данным канала, он также ликвидировал 20 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). В российском оборонном ведомстве эту информацию не комментировали.

До этого российские силы уничтожили танк Leopard ВСУ на Марьинском направлении. Журналист Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале опубликовал ролик «прожарки» боевой машины, снятый на дрон Mavic.