Российские войска сбили украинские Миг-29 и вертолет Ми-8 в ДНР

Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) сбили в Донецкой Народной Республике самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Воздушные суда были поражены в районе населенных пунктов Черевковка и Славянка.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой Народной Республики сбит самолет Миг-29 и в районе населенного пункта Славянка ДНР сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, — сказал Конашенков.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить гаубицу «Мста-Б», добавил он.

Накануне российские добровольческие силы взяли под контроль поселок Красная Гора Донецкой Народной Республики. В рамках операции были убиты более 150 бойцов ВСУ, а также уничтожено 12 единиц военной техники и вооружения.

Ранее врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что дороги близ Артемовска находятся под огневым контролем ВС России. По его словам, это стало возможным благодаря взятию Красной Горы. Кимаковский полагает, что в ближайшее время ВСУ окажутся в оперативном окружении и тогда неизбежно сдадут Артемовск.