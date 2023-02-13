Добровольцы ВС России взяли под контроль населенный пункт в ДНР Минобороны России: добровольцы взяли под контроль поселок Красная Гора

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Российские добровольческие силы взяли под контроль поселок Красная Гора Донецкой Народной Республики, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в рамках операции были убиты более 150 бойцов ВСУ, а также уничтожено 12 единиц военной техники и вооружения.

На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30, — сказал Конашенков.

Суммарно за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком и Херсонском направлении погибли около 320 украинских военных.

Кроме этого, военнослужащие ВС РФ уничтожили пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, 12 боевых бронированных машин, 10 пикапов, три автомобиля, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», две гаубицы Д-20, пять гаубиц Д-30, две самоходные гаубицы «Гвоздика», а также девять беспилотников.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что дороги близ Артемовска находятся под огневым контролем Вооруженных сил России. По его словам, это стало возможным благодаря взятию Красной Горы. Кимаковский полагает, что в ближайшее время ВСУ окажутся в оперативном окружении и тогда неизбежно сдадут Артемовск.