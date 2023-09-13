Уничтожение американской гаубицы М777 в зоне СВО сняли на видео

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили еще одну гаубицу M777 американского производства, переданную Киеву странами Запада, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление представителей Министерства обороны РФ. По данным ведомства, позиция украинских артиллеристов была обнаружена с помощью беспилотного летательного аппарата.

В Минобороны России подчеркнули, что удар по солдатам Вооруженных сил Украины наносился бойцами группировки войск «Днепр». В результате удара противник потерял гаубицу M777. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что по позиции ВСУ, спрятанной в лесополосе, ударили барражирующим боеприпасом («дрон-камикадзе»).

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что украинским войскам не удается переломить ситуацию в зоне специальной военной операции. Это обусловлено грамотными и профессиональными действиями со стороны российских солдат и офицеров, считает он. Кроме того, отсутствие успехов у ВСУ может быть связано с активной работой подразделений сил специальных операций РФ (ССО) в тылу врага. Эксперт уверен, что поставка Киеву танков Abrams не изменит ситуацию на фронте, так как поставки танков Leopard ранее также не повлияли на ход боевых действий.