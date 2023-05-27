Российские военные сорвали прорыв диверсионно-штурмовой группы ВСУ Группировка «Юг» сорвала попытку прорыва через фронт диверсионно-штурмовой группы ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные успешно сорвали попытку прорыва украинской диверсионно-штурмовой группы через линию фронта на Александро-Калиновском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева. По его словам, авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по различным целям.

В том числе удары затронули пункт временной дислокации 81-й украинской аэромобильной бригады на Лисичанском направлении, скопление вооружений и военной техники 24-й механизированной бригады в районе Торецка, а также скопление живой силы, резервы и склады боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

Астафьев добавил, что экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа уничтожил взводный опорный пункт противника в районе населенного пункта Красногоровка.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 19 мая российские силы нанесли удар по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений Вооруженных сил Украины. Под огнем также оказались украинские склады боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства. В результате ударов нарушено снабжение ВСУ, а также подготовка и формирование резервов украинских войск.