Российские военные перехватили дрон-камикадзе ВСУ под Курском Старовойт сообщил о перехвате дрона-камикадзе ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что российские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили украинский дрон-камикадзе. По его словам, взрывное устройство, которым был снабжен БПЛА, не успело сработать. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Смертоносный груз не успел сдетонировать. Благодарю наших военнослужащих, охраняющих рубежи Родины и обеспечивающих безопасность жителей региона! — написал губернатор.

Он также уточнил, что украинский беспилотник был обезврежен в Рыльском районе.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 августа беспилотник ВСУ атаковал «Москва-Сити». По данным Министерства обороны России, силы противовоздушной обороны успешно сбили аппарат, он поменял свою траекторию и рухнул в районе Краснопресненской набережной. В результате атаки никто не пострадал, значительных разрушений не зафиксировано. В ведомстве назвали произошедшее террористическим актом со стороны Киева. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов назвал атаку беспилотника «тикток-операцией», направленной на оказание психологического давления.