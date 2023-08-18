«Не надо удивляться»: Картаполов высказался об атаке дрона ВСУ на Москву Картаполов назвал атаку украинского дрона на «Москва-Сити» неудивительной

Фото: АГН «Москва»

Атака украинского беспилотника на «Москва-Сити» неудивительна в условиях специальной военной операции, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии изданию MSK1.ru. По его словам, московский деловой район является хорошим ориентиром для дронов в силу высоты небоскребов.

Специальная операция — не надо ничему удивляться. Понимаете, «Москва-Сити» — хороший ориентир, потому что это высокие неподвижные объекты. По ним легче попасть тем же самым беспилотникам, — объяснил Картаполов.

Председатель комитета Госдумы также усомнился в том, что целью атаки было уничтожение российских правительственных документов. По его словам, важные документы не хранятся в «Москва-Сити». Картаполов считает, что атака беспилотника — это «тикток-операция», направленная на оказание психологического давления.

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал «Москва-Сити» в ночь на пятницу, 18 августа. По данным Министерства обороны России, силы противовоздушной обороны успешно сбили аппарат, он поменял свою траекторию и рухнул. Падение произошло в районе Краснопресненской набережной. В результате атаки никто не пострадал, значительных разрушений не зафиксировано. В ведомстве назвали атаку беспилотника террористическим актом со стороны Киева.

Андрей Картаполов ранее заявил, что Вооруженные силы России начали готовить условия для подготовки контрнаступления в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, этот процесс активно идет.