Минобороны России подтвердило попытку атаки украинского БПЛА на Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Минобороны России в официальном Telegram-канале подтвердило, что Украина в очередной раз предприняла попытку террористической атаки на Москву с помощью беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел около 04:00 по московскому времени.

18 августа около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области, — говорится в заявлении.

После воздействия сил противовоздушной обороны России беспилотник изменил траекторию и рухнул. Падение произошло на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве. В результате атаки жертв и возгораний нет.

Ранее стало известно, что звуки взрывов слышны в небе над подмосковным городом Одинцово, а также в Трехгорке и Красногорске. Жители Москвы также массово сообщали о звуках взрывов в городе.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ночь на 9 августа была пресечена попытка атаки двух беспилотников на столицу. По словам градоначальника, оба аппарата были сбиты средствами противовоздушной обороны при подлете к городу. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.