SHOT: звуки взрывов слышны в небе над подмосковным Одинцово

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Telegram-канал SHOT сообщил, что звуки взрывов слышны в небе над подмосковным городом Одинцово. Минобороны России и местные власти информацию пока не комментировали.

Кроме этого, как написал канал, очевидцы рассказали о громких звуках в Трехгорке и Красногорске. Официальных данных о произошедшем не поступало.

Telegram-канал «112» сообщил, что жители Москвы также массово сообщают о звуках взрывов в городе. По предварительным данным, в российской столице работает система противовоздушной обороны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ночь на 9 августа была пресечена попытка атаки двух беспилотников на столицу. По словам градоначальника, оба аппарата были сбиты средствами ПВО при подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают экстренные службы.

6 августа мэр Москвы также сообщил, что на подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник. По его словам, это произошло в районе 11 часов дня. Позднее в Минобороны РФ рассказали, что украинский беспилотник пытался атаковать объекты на территории Подмосковья. В ведомстве уточнили, что дрон был уничтожен в Подольском районе Московской области. Пострадавших и разрушений нет.