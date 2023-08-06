Минобороны раскрыло детали атаки беспилотника на Москву Минобороны сообщило о сбитом дроне в Подольском районе Подмосковья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1»

Украинский беспилотник пытался атаковать объекты на территории Подмосковья, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что дрон был уничтожен в Подольском районе Московской области. Пострадавших и разрушений нет.

Сегодня в 11 часов 27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник. По его словам, это произошло в районе 11 часов дня.

Telegram-канал Mash до этого сообщил о введении в столичном аэропорту Внуково плана «Ковер», который предполагает обнаружение в воздушном пространстве неизвестных или опасных объектов. В результате были задержаны 11 рейсов на вылет и 15 на посадку.

Судя по данным с официального сайта аэропорта, вылеты должны были возобновиться в 12:10. По данным Telegram-канал «Осторожно, Москва», все гейты на посадку были закрыты, прилетающие самолеты перенаправляли в другие аэропорты. Ожидающим посадки каждые 15 минут объявляли о закрытом воздушном пространстве.