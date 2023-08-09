Собянин сообщил о сбитых над Москвой беспилотниках Собянин: силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

Фото: Баранов Владимир/Globallook Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о попытке пролета в город двух беспилотных летательных аппаратов. По его словам, оба беспилотника были сбиты средствами ПВО.

Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе, — написал столичный градоначальник.

Он также добавил, что в настоящее время информации о пострадавших от упавших обломков аппаратов нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

1 августа в Минобороны РФ сообщили о том, что три беспилотника ВСУ участвовали в очередной атаке на Москву. Российские системы ПВО смогли сбить два БПЛА, а третий дрон был подавлен средствами РЭБ. Собянин заявил, что несколько беспилотников при попытке пролета в столицу были сбиты средствами ПВО. Один дрон долетел до той же башни в «Москва-Сити», что и во время прошлой атаки ВСУ.

30 июля деловой центр также попал под удар БПЛА. Тогда повреждения получили фасады на двух офисных башнях, пострадал офис Минэкономразвития. В этой связи сотрудников ведомства перевели на удаленный режим работы.