Что находилось в башне «Москва-Сити», куда попали обломки БПЛА 1 августа

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Минобороны РФ в Telegram-канале заявило, что ночью 1 августа три беспилотника ВСУ участвовали в очередной атаке на Москву. Российские системы ПВО смогли сбить два БПЛА, а третий дрон был подавлен средствами РЭБ. Какое здание пострадало в результате случившегося?

«Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области. Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», — отметили в МО РФ.

Реакция москвичей и последствия атаки ВСУ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько беспилотников при попытке пролета в столицу были сбиты средствами ПВО. Один дрон долетел до той же башни в «Москва-Сити», что и во время прошлой атаки ВСУ.

«Башня айкью, та же, что и позавчера, взрыв в 03:23. Звук куда мощнее был сейчас», — писали в соцсетях очевидцы.

По данным МЧС, всего под удар попали 150 квадратных метров остекления. Экстренные службы сразу же выдвинулись на место ЧП. Полиция оцепила территорию возле башни, где нашли обломки БПЛА, которые отправят на экспертизу. Специалисты изучают найденные детали дрона. Информации о пострадавших не поступало. На 21 этаже IQ-Квартала «Москва-Сити», куда влетел беспилотник, предварительно, находится Министерство экономического развития РФ. На официальном сайте комплекса также указано, что в здании располагаются стоматологическая клиника, банк, медицинская лаборатория, различные магазины и салоны красоты.

«Страх — это чувство, а я бесчувственный. Когда дрон взорвался, у меня даже волосинка не упала. Мы туда побежали, думали, что там украинцы — хотели их "поднять“, короче. Но их там не было...», — рассказал о случившемся один из местных жителей, передает SHOT.

Другой мужчина в беседе с «Известиями» сообщил, что «здание тряхануло» в момент взрыва беспилотника. Он отметил, что был сильный гром, но при этом не было слышно звука приближающегося дрона.

По словам очевидцев, в этот раз звук взрыва был мощнее, чем при последней атаке ВСУ на Москву. Еще один москвич отметил, что к месту происшествия сразу прибыли сотрудники экстренных служб. Также он выразил надежду, что такие налеты беспилотников больше не повторятся.

Когда была предыдущая атака ВСУ на Москву

В прошлый раз украинские дроны совершили налет на столицу утром 30 июля. Дроны атаковали деловой центр «Москва-Сити», а также подмосковное Одинцово. Сергей Собянин тогда заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Через некоторое время в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА. По информации ведомства, один из дронов ВСУ был сбит, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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