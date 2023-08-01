«Даже волосинка не упала»: очевидец об атаке дрона на «Москва-Сити» Очевидец атаки дрона на «Москва-Сити» заявил, что взрывная волна повыбивала стекла

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Очевидец новой атаки беспилотника на «Москва-Сити» рассказал, что взрывная волна повыбивала стекла в здании, видео с его рассказом поделился Telegram-канал SHOT. Молодой человек признался, что не испугался взрыва, поскольку «страх — это чувство, а я бесчувственный». Он подчеркнул, что после нападения никто не пострадал, и это — главное.

Очень громко было, и вспышки были, волна была, в ряд убрала стекло. Стекло, железо можно будет поменять в любом случае. Главное, что все живы остались, а здоровье не вернуть. <...> Мы никогда в жизни ничего не боимся, кроме Всевышнего, это всего лишь дрон. То есть, когда он взорвал, у меня даже волосинка не упала. Чего бояться? Страх — это чувство, а я бесчувственный. За всех не могу говорить, — сказал очевидец.

Его друг отметил, что они гуляли неподалеку и хотели прийти посмотреть на последствия предыдущего удара беспилотника по деловому центру. В какой-то момент на территории комплекса прогремел новый взрыв.

Думали, что там украинцы — хотели их поднять, короче. Но их там не было, — уточнил собеседник.

Как сообщали ранее в Министерстве обороны, в ночь на 1 августа три беспилотных летательных аппарата ВСУ попытались атаковать объекты в Москве и Московской области. Два БПЛА удалось уничтожить в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, он потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил новую атаку беспилотников в Москве. По его словам, в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Из-за нападения в Москве на время был закрыт аэропорт Внуково, позднее он возобновил работу.