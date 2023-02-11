Российские десантники круглосуточно отбивают атаки ВСУ в ЛНР РИА Новости: российские десантники в ЛНР круглосуточно отбивают атаки ВСУ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Командир десантного подразделения с позывным Шуя рассказал РИА Новости, что российские военные в ЛНР не дают противнику возможности отбить прежде потерянные позиции. По его словам, экипажи российских боевых машин десанта (БМД) работают круглосуточно.

Активизация противника началась по одной простой причине, наши начали их выдавливать с их позиций, заняли два-три опорника (опорных пункта. — NEWS.ru), и украинцы сейчас пытаются отбить [их] у нас, — пояснил офицер.

По его словам, военным ВСУ сейчас не дают возможности «продышки». Экипажи БМД-4 работают и днем, и ночью из открытых и закрытых позиций, чем помогают российской пехоте.

Пока одни стреляют, другие заряжаются, а третьи ремонтируются, рассказал Шуя. Важным фактором в такой работе экипажей он назвал умение быстро менять позиции, «чтобы тебя не вычислили».