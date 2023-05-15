ВСУ используют ракеты-ловушки: новости СВО на утро 15 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press

Украина пытается обманывать российские ПВО воздушными ракетами-ловушками, чтобы использовать крылатые ракеты Storm Shadow без риска обнаружения, пишет The Telegraph. Миниатюрные ловушки «обеспечивают существенное преимущество», вводя в заблуждение и подвергая опасности системы ПВО«, говорится в статье.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил свое турне по Европе. В этот раз он приехал в Париж. По его словам, наступательные возможности Украины во время таких поездок растут. Также он анонсировал встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский указал, что на встрече политики обсудят «критически важные аспекты двусторонних отношений».

Украинское контрнаступление состоит из множества действий и целей и ВСУ уже осуществляют некоторые из них в Донецкой области, заявил в интервью немецкому изданию Bild советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. При этом он отметил, что бои в Артемовске (Бахмуте) являются «прелюдией» к полноценному наступлению украинской армии. Он утверждает, что ВСУ уже перехватывают инициативу в городе. Минобороны России эту информацию не подтверждало.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Украины начнется после того, как «он совершит еще несколько поездок», чтобы добиться поставки необходимых боеприпасов. В ходе пресс-конференции по итогам встречи Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца лидер Украины заявил, что Германия стала второй после США страной по объемам оказанной Киеву поддержки.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в том, что Россия уже понесла «геополитическое поражение» в связи с ситуацией в Украине. Макрон считает, что проигрыш России обусловлен ее зависимостью от Китая и присоединением Швеции и Финляндии к НАТО, что, по его мнению, сводит Россию к роли вассала Китая. Во время интервью французский лидер призвал Европу поддержать Украину в подготовке к неизбежным переговорам. Он подчеркнул, что «архитектура европейской безопасности должна будет полностью охватывать Украину». Тем не менее Макрон также подчеркнул важность избегания столкновения с Россией, заявив, что «Россия не должна добиться победы военным путем».

Также президент Макрон пообещал Владимиру Зеленскому оснастить несколько батальонов Вооруженных сил Украины десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC. Французский лидер также заверил президента Украины в том, что Киев получит бронемашины и боеприпасы. По его словам, Франция продолжит оказывать поддержку Украине настолько, насколько это будет необходимо.

Фото: davric/Public domain/Wikimedia Commons AMX-10RC

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил местных жителей, что в городе могут быть слышны взрывы, связанные с учениями флота. Он уточнил, что боевую подготовку проводят на Северном молу и в Стрелецкой бухте. Днем ранее бойцы ЧВВМУ имени П. С. Нахимова упражнялись в стрельбе, из-за чего в Севастополе также были слышны громкие звуки. До этого в субъекте проводились учения в использовании ПВО.

Украинские военные обстреляли города Донецк и Горловку, выпустив 13 снарядов калибра 152 мм и 20 снарядов калибра 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Обстрел начался в 21:45 по московскому времени.

В течение последних суток Донецкая Народная Республика 90 раз была обстреляна со стороны украинских военных. В результате было выпущено 516 боеприпасов. Отмечается, что 48 обстрелов были совершены на Донецком направлении с использованием систем реактивного залпового огня и артиллерии калибра 155 миллиметров. В Горловке произошло 39 обстрелов из артиллерии калибра 155 и 152 миллиметра, а в Ясиноватой — три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. По данным отчета, в результате обстрелов погиб один гражданин — мужчина 1954 года рождения из Куйбышевского района Донецка. Семь гражданских лиц получили ранения разной степени тяжести в Куйбышевском районе Донецка, а также в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки.

Российская артиллерия нанесла удар по пункту временной дислокации батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Донецкой Народной Республике. По его словам, артиллерийские подразделения также атаковали огневые позиции украинских военнослужащих в Белогоровке и Часовом Яре. В результате этих атак был уничтожен склад с боеприпасами противника, семь единиц военной автомобильной техники, две огневые позиции артиллерии украинских войск и один 120-миллиметровый миномет.

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