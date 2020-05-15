Роспотребнадзор: треть московских предприятий нарушают нормы безопасности

Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве проверили 2464 мониторинговых обследования различных предприятия и обнаружили нарушения норм безопасности в трети из них.
35% объектов не имели ультрафиолетовых облучателей для обеззараживания воздуха, не было обеспечено социальное дистанцирование людей, сотрудники не были обеспечены масками, перчатками и антисептиками. На ряде предприятий сотрудникам не проверяли температуру перед началом смены и в течение дня.
До этого были проведены 143 проверки. Нарушения были выявлены на 132 объектах. Возбуждено 173 административных дела. Был установлен запрет деятельности АО «Московский завод тепловой автоматики», частного пансионата «Сабриново», а также нескольких предприятий общепита. Всего были опечатаны шесть объектов,
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Она подчеркнула, что расслабляться пока нельзя. Об этом писал NEWS.ru.
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