Роспотребнадзор: треть московских предприятий нарушают нормы безопасности

https://static.news.ru/photo/7fea72a2-96df-11ea-8c5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве проверили 2464 мониторинговых обследования различных предприятия и обнаружили нарушения норм безопасности в трети из них.

35% объектов не имели ультрафиолетовых облучателей для обеззараживания воздуха, не было обеспечено социальное дистанцирование людей, сотрудники не были обеспечены масками, перчатками и антисептиками. На ряде предприятий сотрудникам не проверяли температуру перед началом смены и в течение дня.

До этого были проведены 143 проверки. Нарушения были выявлены на 132 объектах. Возбуждено 173 административных дела. Был установлен запрет деятельности АО «Московский завод тепловой автоматики», частного пансионата «Сабриново», а также нескольких предприятий общепита. Всего были опечатаны шесть объектов, сообщает «Интерфакс».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Она подчеркнула, что расслабляться пока нельзя. Об этом писал NEWS.ru.