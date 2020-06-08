Роспотребнадзор: Петербург пока не готов к снятию самоизоляции

https://static.news.ru/photo/bfcf25ea-a998-11ea-81d3-fa163e074e61_660.jpg Санкт-Петербург Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный санитарный врач Санкт-Петербург Наталия Башкетова заявила, что город пока не готов к дальнейшему снятию ограничений по COVID-19, как в Москве.

Комментируя ситуацию «Интерфаксу» чиновница напомнила, что с 8 июня в Петербурге уже был введён ряд послаблений. Заработали непродовольственные магазины и некрупные торговый центры. Также в городе уже допускается работа застройщиков, предоставляющих услуги по реализации помещений, машиномест, объектов розничной торговли автотранспортными средствами.

В Москве 8 июня заканчивается режим самоизоляции. С 9-го числа начнут открываться парикмахерские, заработают киностудии и научные институты, будут сняты ограничения на посещение кладбищ.

Как ранее писал NEWS.ru, несмотря на ослабление введённых из-за ситуации с коронавирусом ограничений, жители столицы не должны забывать о «режиме самосохранения», напомнил мэр города. Таким образом, самоизоляция для жителей Москвы длилась чуть больше двух месяцев. Этот режим был введён в конце марта.