Роспотребнадзор объяснил продление масочного режима в Омской области

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В управлении Роспотребнадзора по Омской области рассказали о причинах продления масочного режима в регионе до 31 мая, информация размещена на сайте ведомства. В ней подчеркивается, что поводом для принятия решения по отмене ограничительных мер является уровень коллективного иммунитета. Но сейчас среди омичей наблюдается его падение.

По данным на 28 апреля, общее количество привитых от коронавирусной инфекции составило 1 184 648 человек. При этом уровень коллективного иммунитета — 49,1%. Данные говорят о том, что жители региона не хотят повторно вакцинироваться в необходимые сроки, в связи с чем «иммунная прослойка» уменьшается в своих показателях, — сказано в сообщении ведомства.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, 20% людей с положительными результатами теста на коронавирусную инфекцию являются бессимптомными носителями вируса. 50% от числа заражённых составляют люди старшей возрастной группы, у которых присутствуют хронические заболевания.

В ведомстве отметили, что улучшение эпидситуации возможно только благодаря вакцинации. Специалисты Роспотребнадзора также добавили, что маски помогают защитить организм от заболеваний, которые передаются воздушно-капельных путём.

Ранее сообщалось, что три новых штамма «омикрона» могут стать причиной нового подъёма заболеваемости коронавирусом из-за повышенной заразности. Это линии COVID-19 BA.4, BA.5 (новые южноафриканские «Омикроны») и BA.2.12.1 (нью-йоркский вариант).