Учёные спрогнозировали новые волны пандемии из-за новых штаммов «омикрона»

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Три новых штамма «омикрона» могут стать причиной нового подъёма заболеваемости коронавирусом из-за повышенной заразности. Это линии COVID-19 BA.4, BA.5 (новые южноафриканские «Омикроны») и BA.2.12.1 (нью-йоркский вариант), пишут «Известия».

Есть информация о том, что вариант BA.2.12.1 крайне быстро распространяется по территории США и вообще считается наиболее быстро распространяющимся вариантом вируса. На территории штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут этот вариант уже считается доминирующим, и вряд ли он ограничится только этой территорией, — подтвердил газете заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Насколько будет распространён нью-йоркский вариант, покажет время, уточняет учёный. Южноафриканские линии BA.4 и BA.5 привлекают внимание экспертов предположительной возможностью ухода от иммунного ответа переболевших, что подтверждается исследованиями. Так, в отчёте учёных Чанпинской лаборатории КНР указано, что американский BA.2.12.1 и африканские BA.4 и BA.5 намного эффективнее других вариантов уклоняются от антител.

По сравнению с BA.2 эти линии демонстрируют более сильный уход из-под плазмы вакцинированных тремя дозами и, что поразительно, вакцинированных и переболевших BA.1, — говорится в аннотации к исследованию.

В итоге учёные сделали вывод, что новые варианты штамма «омикрон» могут стать проблемой для коллективного иммунитета, поскольку ставят вопрос об эффективности бустерной вакцинации. Это означает, что с таких штаммов может начаться новая волна эпидемии.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в крупных российских городах наблюдается незначительный подъём заболеваемости COVID-19, который случился из-за отмены ограничительных мер и снижения уровня вакцинации. Заболеваемость растёт с середины апреля и может стихнуть к июню, однако сам факт увеличения числа заражений свидетельствует о преждевременности отмены ограничений.